Jara se despidió de Estudiantes: Me reencanté con cosas del fútbol que tenía postergadas

El defensa chileno Gonzalo Jara dedicó una sentida carta en Instagram para despedirse de Estudiantes de La Plata, club argentino con el que rescindió su contrato.

"Hoy toca despedirme de Estudiantes de La Plata, que me abrió las puertas no solo como club, sino que también como un lugar para reencantarme con muchas cosas del fútbol que tenía postergadas. Esa puerta se le abrió a mi familia y a quienes me rodean con tremenda generosidad", escribió el zaguero.

Jara también agradeció al equipo pincharrata por la confianza en su labor: "Espero haber retribuido de la mejor manera, a cada uno quienes lo componen y cada jornada de entrenamiento la hicieron más agradable".

El seleccionado chileno también tuvo palabras para los fanáticos de Estudiantes, "que siempre me demostraron su cariño y me empujaron a dar el máximo por ésta camiseta, porque su historia e hinchada lo merecen y la llevaré siempre en una parte de mi historia personal, han ganado un hincha más".

Con este escenario, Jara quedó como agente libre y está en libertad de acción para fichar en Monarcas Morelia, club dirigido por Pablo Guede en México y que está interesado en ficharlo para esta temporada.