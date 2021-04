"¡Justicia!": Santiago Silva se mostró feliz tras ser habilitado para volver a jugar al fútbol

El futbolista uruguayo Santiago Silva reaccionó con mucha felicidad tras ser habilitado por el Tribunal de Disciplina de la AFA para volver a jugar al fútbol, asegurando que "se hizo justicia".

A través de su cuenta de Instagram, el delantero con paso por Universidad Católica publicó un video agradeciendo el apoyo que recibió desde que quedó inhabilitado en octubre de 2020 para jugar, debido a una sanción de dopaje. "¡Justicia! Ante la injusticias y las adversidades de la vida ¡ CALMA !", fue el lema con el que acompañó la publicación.

"Me han habilitado provisoriamente para poder trabajar. Digo provisoriamente porque todavía falta el fallo de la justicia ordinaria, que si Dios quiere, va bien encaminado. En todo este tiempo me ha tocado vivir un camino difícil, con muchas piedras en el medio, así que esto me pone contento y me da mucha alegría", comentó el "Tanque".

"Quiero agradecerles a todos. A mi familia, que estuvo cotidianamente en todo momento; a la gente, que me empujó desde su lugar con mensajes de mucho optimismo y sabiendo que la injusticia se iba a ser justicia; a la AFA, porque fue la que comenzó con todo esto con el tribunal de disciplina y me escucharon en su momento, cuando nadie lo hacía", agregó.

Finalmente, Silva terminó el video con el pulgar arriba, y aclarando que: "Bueno, ahora estoy sin equipo (sonrisa), tengo que encontrar uno".