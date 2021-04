La dramática confesión de Emiliano Vecchio: "Viví tres años en una plaza y comía de la basura"

El ex jugador de Colo Colo, Emiliano Vecchio, actualmente capitán en Rosario Central, realizó crudas confesiones respecto a algunos episodios de su vida personal, contando incluso que por un momento debió comer de la basura.

En una entrevista con Deportivo IP, antes del duelo de Rosario Central contra Estudiantes de la Plata por la Copa de la Liga Argentina, el volante mencionó que: "Mi papá falleció cuando yo tenía 10 años. Él era el sostén de la familia y mi mamá con mucho esfuerzo trató de sacarnos adelante".

"Vivimos tres años en una plaza e íbamos al mercado para comer frutas que estaban tiradas en el piso, y además comíamos de la basura", detalló.

Vecchio también ahondó en los tiempos que practicó artes marciales ante la escasez de oportunidades en el fútbol, apuntando que: "En el 2009, me fui a Corinthians pero me prestaron al Gremio Barueri. Yo no jugaba nunca, ni siquiera me ponían en las prácticas. Entonces con un compañero fuimos a hacer artes marciales para mantenernos en ritmo".

"Estuve cuatro meses entrenando Jiu-jitsu, hacíamos rounds de cinco minutos con cascos", comentó el ex jugador de Unión Española y Colo Colo.