Leandro Benegas debió disculparse con hinchas de Independiente tras increparlos

El delantero chileno-argentino Leandro Benegas vivió un complejo momento con los hinchas de Independiente de Avellaneda luego de increparlos en la caída del fin de semana ante Platense tras los insultos que los fanáticos profirieron desde la galería.

El atacante respondió agresivamente a los insultos que, junto con sus compañeros, estaba recibiendo, y en un momento de descontrol se desvió antes de ingresar a la manga que conducía a los vestuarios para increpar a los aficionados que estaban pegados a la reja.

Ya más calmado, el ex jugador de la U, Palestino y Curicó Unido usó sus redes sociales para disculparse.

"Me dejé llevar por la impotencia de no haber podido lograr el resultado que queríamos", explicó.

"Ojalá que puedan aceptarlas", añadió Benegas, quien suma 9 goles en los 20 partidos que ha sumado en todas las competencias.

Revisa acá el momento y el posteo de Benegas

Incidentes en Avellaneda tras la dura derrota de Independiente vs. Platense: Leandro Benegas, el más sacado antes de volver al vestuario. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/1IbGGVQOrG

Mis mas sinceras disculpas para todos los hinchas y socios de @Independiente , me equivoqué por completo con la reacción q tuve hoy, me dejé llevar por la impotencia de no haber podido lograr el resultado q queríamos ,ojalá puedan aceptarlas.