Leandro Benegas se quedó sin técnico en Independiente

El técnico Eduardo Domínguez anunció este martes su renuncia como entrenador de Independiente, del delantero chileno Leandro Benegas, apenas seis meses después de asumir el cargo y después de caer el domingo por 1-0 ante Racing Club en partido de la séptima jornada de la Liga argentina.

"Para mí y para los jugadores es un momento difícil. Lo único que tengo para decir es agradecerle al club que me ha abierto las puertas, que me ha hecho sentir cómodo y bien para trabajar tranquilo", dijo Domínguez, de 43 años, a diversos medios en la puerta de las instalaciones del club bonaerense.

"Hemos generado una expectativa grande al inicio y lamentablemente no lo hemos podido devolver en resultados ese cariño que me han brindado y que me siguen dando. Les deseo todos los éxitos, lo mejor. Estoy tranquilo que lo di todo", añadió.