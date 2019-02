Lorenzetti respaldó a Beccacece: En Chile tuvo mala fortuna, pero está destinado al éxito

No hay dudas de que Sebastián Beccacece está teniendo una campaña bastante positiva junto a Defensa y Justicia en la Superliga argentina, algo que no logró emular como técnico de Universidad de Chile en 2016, sin embargo, fue Gustavo Lorenzetti quien respaldó a quien fue su entrenador en el elenco azul.

"La campaña que está teniendo Sebastián en Argentina es extraordinaria, pero no me sorprende. La verdad no tengo una explicación de por qué en la U nos fue tan mal. En Chile tuvo mala fortuna, pero está destinado al éxito porque es una persona joven y trabajadora", declaró el jugador a Al Aire Libre en Cooperativa.

"No encuentro una respuesta a lo que pasó en la U. El equipo trabajaba mucho, quizás nos pegó fuerte ese año quedar eliminados en la fase previa de la Copa Libertadores con River. Después tuvimos partidos de mucha mala suerte, pero él (Beccacece) va a tener un futuro enorme", agregó.

"Es un gran entrenador, siempre he dicho que él y Sampaoli era un gran equipo. Ellos tomaban decisiones en conjunto a pesar de que la cara visible era Jorge. Ahora con un equipo modesto como Defensa y Justicia le pelea de igual a igual a los grandes de Argentina", concluyó.