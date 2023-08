Luciano Aued anunció el cierre de su ciclo en Unión: Buscaré un nuevo desafío

El volante argentino Luciano Aued comunicó en sus redes oficiales que puso fin al vínculo que tuvo con el Club Atlético Unión y que desde ahora se encuentra en búsqueda de "un nuevo desafío".

"Todos los ciclos en el fútbol terminan en algún momento y hoy llegó el tiempo de comunicarles que no seguiré siendo parte del Club Atlético Unión. Acordamos una rescisión de mi contrato de común acuerdo y buscaré a partir de hoy un nuevo desafío que me permita seguir disfrutando de lo que tanto me apasiona desde chiquitito: jugar a la pelota", escribió en Instagram.

El exjugador de Universidad Católica aseguró que deja la institución "tranquilo con mi conciencia porque sé que en cada entrenamiento y partido entregué todo lo que tenía" y que además trabajó "con el máximo de dedicación y compromiso".

"A partir de que tomé la decisión de ser futbolista profesional, me propuse exigirme y exigir para tratar de potenciar desde mi lugar los proyectos de los que fui parte. No me van a convencer de que hay que conformarse con lo que hay", señaló.

Unión marcha en el puesto 20 de la liga argentina, con 30 puntos.