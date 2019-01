Marcelo Díaz: Algunos ya me piden que me quede a vivir en Argentina

Marcelo Díaz logró relanzar su carrera en el fútbol extranjero con su llegada a Racing a mediados del 2018. Desde que arribó al combinado de Avellaneda, el volante exhibió un gran nivel que lo situó como una de las principales figuras del club y le significó sumar constantes elogios. Por eso, el chileno agradeció el cariño de los hinchas del conjunto albiceleste y el que le han brindado en el país trasandino.

"Estoy muy cómodo. Me han hecho sentir muy bien en el club y en el país. Estoy disfrutando. Los hinchas ya están reconociéndome. Me agradecen por haber venido, por lo que estoy dándole al equipo. Algunos ya me piden que me quede a vivir acá, cosa que me llena de orgullo", reconoció "Carepato" en entrevista con La Nación de Argentina.

Además, al ser consultado por el error que cometió en la final de la Copa Confederaciones, expresó: "Muchas veces lo he dicho: si viene a atacarme una manada de leones, no voy a salir arracando; voy a encarar de frente contra ellos. Mi mentalidad es así, mi vida ha sido así".

Respecto a un posible retorno a Universidad de Chile, Díaz sostuvo que le gustaría retirarse vistiendo de azul, pero que en Racing se siente cómodo y feliz y que su objetivo es conquistar la Superliga trasandina.