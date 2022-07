Marcelo Gallardo descartó salir de River: Estamos lejos de pensar que esto terminó

Aunque se especuló de una posible renuncia por el llamado a conferencia de prensa de Marcelo Gallardo, el técnico de River Plate hizo todo lo contrario y reafirmó su compromiso con el club, pese al mal momento que atraviesa por una seguidilla de malos resultados.

"Estamos en un momento en el cual después de muchos años y de muchos cambios, con las expectativas que nos ponemos como objetivo a principio de año el llegar lejos en cada competencia, esta vez no llegamos", indicó.

"Uno de los objetivos de este semestre no lo cumplimos, pero lejos estamos de pensar de que todo haya terminado y de creer que, por no conseguir los objetivos, se empiecen a especular otras cosas", agregó.

Sobre los rumores de un fin de ciclo, indicó que "se crean falsos comentarios y no hay ninguna crisis acá, no la van a encontrar. Mi permanencia se construyó a través de muchísimos años y que no depende de malos resultados que puedan llegar a existir. Construimos algo más sólido que eso".

Por otro lado, apuntó que "a fin de año creo que vamos a estar capacitados para pelear el campeonato a pesar del mal arranque que tuvimos. Si no sucede eso, mi tarea es la de dejar al equipo lo mejor preparado posible para lo que venga".

"River exige mucho y rapido, pero no todos están listos para eso. Los jugadores también saben que River no te espera demasiado. Dentro de lo que es poder darles esa solidez está mi funcion, después hay que competir y ganar porque en River siempre hay que ganar", agregó sobre los refuerzos, entre ellos Pablo Solari.