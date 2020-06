Marcos Rojo fue captado nuevamente violando la cuarentena en Argentina

El zaguero de Estudiantes de La Plata Marcos Rojo, cuyo pase pertenece a Manchester United, volvió a causar polémica en Argentina tras ser capturado violando la cuarentena nuevamente.

Un video publicado por el portal 0221 muestra al defensor yendo a jugar pádel con amigos en el Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, que se encuentra cerrado para el público.

Hace un mes Rojo ya había sido criticado por no respetar el aislamiento para participar de una reunión con amigos.

El mismo medio señala que la actitud del jugador habría generado molestia en la dirigencia del cuadro "pincharrata", por lo que su permanencia en el club estaría en duda.

El argentino se refirió a su posible salida del cuadro platense en su cuenta de Instagram, desmintiendo que se deba al hecho que rompió otra vez la cuarentena y disparó contra el periodista de TNT Sports, Hernán Castillo.

"No hay un llamado de nadie de parte del club. Es increíble cómo inventan tantas boludeces. Si me voy de Estudiantes no es por esto, y yo vine a Estudiantes porque yo quise y lo hice posible (aunque) el United no me quería dejar ir", afirmó.

Mira el video de Rojo violando la cuarentena y su respuesta en Instagram: