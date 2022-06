Matías Rodríguez comunicó su salida de Defensa y Justicia

Matías Rodríguez comunicó este sábado su salida de Defensa y Justicia, con un agradecido mensaje hacia el club y los hinchas que compartió en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el ex Universidad de Chile mencionó que: "Hoy se termina otro ciclo, un ciclo que llego sin ser esperado, en un club donde me dieron una oportunidad única, donde desde el primer día me hicieron sentir en casa".

"Les agradezco sobre todo la confianza que tuvieron en mi, el día a día, el aprendizaje y el valor de vestir estos colores. Más allá de los logros deportivos obtenidos, el mayor logro fue ser parte de un grupo humano increíble, siendo familia", añadió.

Así mismo, Rodríguez expresó su gratitud en el corto tiempo que se mantuvo en el club auriverde. "Gracias por ser parte de mi camino y gracias por dejarme ser parte del tuyo", cerró en la publicación.

Rodríguez se despide de Defensa y Justicia a un año de haber arribado al club, donde se proclamó campeón de la Recopa Sudamericana en 2021.