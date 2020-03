"Me voy a morir de tristeza”: El sentido mensaje de Centurión tras el fallecimiento de su novia

El jugador argentino Ricardo Centurión dedicó un sentido mensaje en redes sociales para su novia, Melody Pasini, quien falleció el pasado domingo en un accidente automovilístico.

"Te voy a amar siempre mi amor", escribió el atacante junto a una foto con su pareja, para luego realizar otra publicación en su cuenta de Instagram.

"Me voy a morir de tristeza, no es justo. Por qué no me llevaste a mí. Hoy cómo hago para darte el último adiós mi hermosa Melody", manifestó.

Melody, de 25 años, sufrió un infarto mientras conducía lo que generó el fatal accidente de tránsito.

Revisa a contuniación las publicaciones del futbolista argentino: