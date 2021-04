Ministro argentino: Necesitamos un cierre por 15 días y el fútbol no puede ser la excepción

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, remarcó este lunes la necesidad de tomar "medidas drásticas urgentes" para evitar el colapso sanitario debido al abrupto aumento de casos de coronavirus tanto en la capital argentina como en todo el país.

"Desde el punto de vista sanitario a veces parecemos los malos de la película, pero si empieza a haber excepciones después dicen 'no hay clases pero hay fútbol'. Es el ejemplo. Si empezamos así, todos empiezan a decir 'acá no es el problema' o 'acá tenemos protocolos'. Si es algo drástico durante 15 días, es algo drástico para todos", dijo la autoridad en el programa "Arriba Argentinos".

"Con justa razón, a veces irrita que suspendan las clases pero estén jugando al fútbol. Me parece a mí

que deben ser medidas drásticas porque la situación es alarmante", añadió.

Para el ministro, Argentina va camino al colapso si no se da un golpe de timón con restricciones en la circulación: "Desde el punto de vista epidemiológico, que debería ser el que prime ahora, deberíamos cerrar. Ojalá desde la política podamos consensuar como el año pasado para entender que necesitamos una medida drástica de, por lo menos, 15 días con un cierre muy fuerte de la restricción de las personas", expresó.