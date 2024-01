Nery Domínguez se mostró ilusionado en su vuelta a Argentina tras la U

El exjugador de Universidad de Chile Nery Domínguez fue presentado este viernes como refuerzo de Lanús, junto a Ramiro Carrera y Abel Luciatti, y se mostró muy ilusionado en su retorno al fútbol argentino tras el paso por nuestro país

"Estoy contento, ilusionado, mi vuelta al fútbol argentino en un lindo club que me abrió las puertas, estoy agradecido por la confianza con la mayor expectativa e ilusión de tener un buen año", sostuvo.

Luego reveló que no ha definido en qué posición jugará: "No hablé con el entrenador sobre de qué me va a utilizar, pero sabe que puedo jugar en el medio o en la defensa", aclaró.

"Estamos entrenando bien y con la mayor expectativa, con ganas de tener un buen año. Estoy contento e ilusionado con mi vuelta al fútbol argentino, es un lindo club y estoy agradecido por la confianza", cerró.