Néstor Gorosito: Walter Montillo en ningún momento me manifestó que se iría

El entrenador de Tigre, Néstor Gorosito, aseguró en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa que el volante Walter Montillo seguirá en el club debido a que el equipo tiene como desafío la próxima Copa Libertadores y que hubo un compromiso de los jugadores para disputarla.

De esta manera, el ex jugador de U. Católica descartó una salida del futbolista, quien es sondeado desde Universidad de Chile para su regreso.

"Walter (Montillo) en ningún momento me manifestó que se iba a ir, porque cuando yo tenía la posibilidad de irme hablé con él, le dije que me quedaba, me quedé y si él tendría alguna posibilidad de irse, o hubiese manejado alguna posibilidad de irse, me lo hubiese manifestado", indicó.

En ese sentido, postuló que "yo también tuve para irme y me quedé, varios jugadores tuvieron para irse y nos quedamos, es la idea del plantel, pelear la Copa Libertadores, tratar de formar un buen equipo para ver hasta dónde se puede llegar".

"Por eso nos hemos quedado todos y nos habíamos dado la palabra entre todos de quedarnos", reveló.