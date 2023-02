Oscar Opazo tras su primer gol en Argentina: Sabía que la oportunidad iba a llegar

Luego de no ser considerado en los primeros partidos, finalmente el lateral chileno Oscar Opazo se hizo un espacio de titular con la camiseta de Racing de Avellenada y respondió con un gol en la clasificación de la Academia a los 16vos de final de la Copa Argentina ante San Martín de Formosa.

Ante ello, fue abordado por la transmisión oficial del torneo, instancia donde se mostró feliz: "Es raro porque estaba acostumbrado a jugar en mi club anterior, salimos campeones y me costó asumirlo, pero estaba tranquilo porque me estaba entregando al 100, el entrenador estaba considerando que no era suficiente con lo que estaba dando", dijo.

"Sabía que la oportunidad iba a llegar y afortunadamente llegó y de qué manera", añadió en relación al gol.

"Me tocó debutar el otro día y fui paciente porque tenía muchas ansias de poder jugar. Pasaron varios partidos, pero yo siempre dije que estaba tranquilo porque estaba entrenando bien, estaba haciendo las cosas bien y en cualquier momento me iba a tocar y las oportunidades hay que aprovecharlas", complementó.

Mira acá el gol del "Torta"