Pablo Galdames: Encontré mi mejor versión con Pellegrino

El mediocampista chileno de Vélez Sarsfield, Pablo Galdames, reconoció que pasa por uno de los mejores momentos de su carrera gracias a la regularidad que ha alcanzado con el técnico Mauricio Pellegrino.

"Cuando llegué Vélez estaba a pocos puntos de la Promoción y ahora se dio vuelta la tortilla. Estamos peleando entre los mejores y es una muy linda sensación jugar cosas importantes. El primer año me costó bastante por el ritmo en el fútbol argentino. Pero bueno, me pude acoplar gracias a Gabriel (Heinze), mis compañeros y ahora (Mauricio) Pellegrino me ayudó un montón", dijo Galdames en entrevista con Olé.

"Son técnicos distintos, pero encontré mi mejor versión con Mauricio (Pellegrino) y ahora puedo llegar a la selección. Con él tuve mayor regularidad, jugué muchísimos partidos y por eso di una gran versión mía futbolística. Gabriel (Heinze) trabaja mucho el fútbol posicional según el rival y el Flaco tiene una idea mucha más clara de querer jugar según cómo esté el equipo", añadió.

Sobre la campaña de Vélez, que lo tiene en cuartos de final de la Copa de la Liga de Argentina y a un paso de los octavos de final en la Copa Libertadores.

"Yo quiero las dos cosas, Vélez va a pelear por todo. Es un poco pretencioso pero tenemos plantel, equipo y forma de juego para poder luchar la Copa y el torneo", comentó.

Con respecto a su futuro, Galdames, que termina contrato en junio próximo, aseguró que "hace tiempo vienen hablando con mi representante. Mi objetivo es ganar algún título con Vélez y después ver que es lo mejor para mi carrera. Mi decisión no va por la vidriera que me puede dar el club, sino por la situación económica que vive el país ya que para un extranjero es súper difícil".