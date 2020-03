Pablo Galdames se quedará sin DT: Gabriel Heinze anunció que dejará Vélez

Vélez Sarsfield, donde milita el volante chileno Pablo Galdames, se quedará sin entrenador a partir del próximo lunes luego de Gabriel Heinze confirmara que deja su cargo al mando del plantel profesional del club.

"El día lunes va s ser el mi último partido al mando de esta institución. Me cuesta porque he vivido acá y siento que Vélez me dio mas cosas de las que yo les pude dar. Por eso se termina este ciclo que voy a llevar conmigo", aseveró en conferencia de prensa este jueves.

El estratega trasandino dirigirá su último duelo enfrentando a Unión de Santa Fe y sobre esto señaló que "uno va a hacer todo lo posible para ganar en y dejar a la institución ahí arriba. De no darse el resultado nada va a tapar todo lo importante y lindo que vivimos en este torneo", sostuvo.

Heinze llegó al "Fortín" en diciembre de 2017 y hasta el momento dirigió 70 pleitos con 30 victorias, 22 empates y 18 derrotas.