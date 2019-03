Pablo Guiñazú se retiró del fútbol a días de ser eliminado por Palestino de Copa Libertadores

A días de la eliminación de Talleres de Córdoba de la Copa Libertadores, Pablo Guiñazú anunció su retiro del fútbol a los 40 años, asegurando que el choque en San Carlos de Apoquindo ante Palestino fue el último de su extensa carrera.

En una conferencia de prensa brindada en el Estadio La Boutique de Córdoba, el jugador que debutó en Newell's Old Boys en 1996, expuso: "Es la decisión más difícil de mi vida. Lo único que siempre supe hacer es jugar al fútbol... Es el momento de ser padre, esposo, amigo".

"Me retiro ahora porque siento que es mi momento, yo lo entenderé, los que están cerca mio también. Me siento lleno y no necesito ir uno, dos o tres partidos más", agregó dejando en claro que su último duelo fue en Chile.

Guiñazú, tras Newell's inició un amplio recorrido y jugó en Perugia de Italia, Independiente, Saturn de Rusia, Libertad de Paraguay, Internacional de Brasil, Vasco da Gama y Talleres, club al que llegó con 37 años el 2016.