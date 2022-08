Pablo Solari narró curioso episodio en Argentina: Me gritaron chileno sin Mundial

Luego de ser figura nuevamente con la camiseta de River Plate, el ex delantero de Colo Colo Pablo Solari fue abordado por los medios y ahí contó el curioso episodio que vivió en el duelo ante Tigre por la fecha 16 de la Liga de Argentina.

"Olvídate. Me gritaron de todo. Me gritaron hasta chileno sin Mundial... No sé", contó en diálogo con ESPN.

Al ser consultado si creía que los simpatizantes rivales pensaban si no era argentino, el puntero comentó que "yo creo que sí, porque vengo de Colo Colo se piensan que soy chileno".

Solari anotó un gol en la victoria ante el elenco de la Victoria en lo que significó su cuarto tanto con la camiseta millonaria.