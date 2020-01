Paulo Díaz y su titularidad en River: Me beneficia jugar con tres defensores

El presente de Paulo Díaz en River Plate cambió luego de se adueñó de una camiseta de titular en los últimos dos partidos en el equipo que dirige Marcelo Gallardo.

El técnico trasandino hizo un cambio de esquema, pasando a jugar con tres centrales, lo que a juicio del chileno lo favoreció. "Me benefiacia jugar con tres defensores. Estamos con tres centrales, entonces son tres opcines donde uno puede participar, así que espero que sigamos ganando", señaló el zaguero nacional.

El defensor formado Palestino también contó que ya había utilizado este esquema táctico anteriormente. "Ya había jugado Guede y también en unos entrenamientos de la selección con Samaoli. Ya jugué de por izquierda y es prácticamente lo mismo", indicó.

Sobre su rendimiento en el cuadro "millonario", Díaz afirmó que "Creo que he ido mejorando, al principio no me sentía fresco pero con el pasar de los partidos me voy sitiendo mucho mejor", cerró.