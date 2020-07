Polémicos audios entre Grondona y Tinelli desataron la polémica en Argentina

Un nuevo escándalo sacude al fútbol argentino. Se trata de una serie de escuchas telefónicas entre Julio Grondona, fallecido ex presidente de la AFA y Marcelo Tinelli, actual presidente de San Lorenzo de Almagro.

El periodista Jorge Lanata divulgó en Radio Mitre algunas conversaciones que datan de 2013 entre los dirigentes para ponerse de acuerdo en torneo a la programaciones de partidos y la elecciones de árbitros, todo con dinero de por medio

"Trata de devolverme la guita esa que te di para que ganaras", le dijo en uno de los audios Grodona al también comunicador por la definición del torneo argentino de 2013.

"A mí Trucco no me gusta ¿No se puede poner a Delfino que es el mejor? ¿Por qué no ponés un árbitro bueno?", le decía también Tinelli al fallecido ex vicepresidente de la FIFA. "Esperemos los resultados y mañana lo resolvemos al mediodía ¿Para qué vamos a gastar pólvora en chimangos?", respondió Grondona.

Revisa acá los polémicos audios: