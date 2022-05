"¿Por qué me eliges el color?": El curioso diálogo en el sorteo de los penales entre Estudiantes y Argentinos Juniors

Argentinos Juniors eliminó como visita, por penales, a Estudiantes de La Plata por la Copa de la Liga Profesional argentina, y una de las imágenes que se robó las miradas fue el sorteo de la tanda definitoria, debido al diálogo entre uno de los capitanes y el árbitro.

Ante la indesición de los representantes de ambos equipos para escoger un lado de la moneda, el silbante del encuentro, Fernando Echenique, se encargó de otorgar los colores para la elección en los penales; azul para Estudiantes y verde para Argentinos.

Tras tener un resultado en contra luego del sorteo, Mariano Andújar, arquero local, replicó ya que no había sido él quien eligió la cara de la moneda. "Por qué, si vos no me dejaste. Yo no elegí azul. No, no, no, no. Hacelo otra vez", le reclamó al colegiado, que no ahondó en la situación y trató de contener al meta "pincharrata".

Revisa la particular secuencia en el Estadio Uno: