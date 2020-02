Prensa e hinchas destrozaron a Paulo Díaz por su tempranera expulsión

La prensa argentina no tuvo reparos en criticar al zaguero chileno Paulo Díaz, luego de que el seleccionado nacional viera la roja este domingo en el duelo entre River Plate y Centra Córdoba, por la Superliga de Argentina.

El jugador formado en Palestino vio la roja cuando apenas se jugaban 13 minutos luego de dar una patada a un rival que le había propinado un manotazo en su cabeza.

Así, los medios no dudaron en asegurar que el jugador nacional pierda su lugar en el equipo luego de haberse ganado un puesto como estelar.

Es así como TyC Sports evaluó el desempeño de Díaz con nota 2 y explicó "el puntaje es por su exclusiva irresponsabilidad en dejar casi todo el partido a su equipo con uno menos".



Olé, en tanto, le puso similar nota y expresó que "irresponsable reacción del chileno, que a los 13 le tiró una patada a Núñez después de que el volante le pegara en la nuca".

"Su actitud puso en juego lo que a pesar suyo fue un triunfo vital para pensar en el título. Solito perdió el puesto que se había ganado", manifestó el popular matutino deportivo.

Pese a ello, el técnico del elenco millonario, Marcelo Gallardo, evitó criticarlo en público y en conferencia de prensa expresó que "Díaz sabe que se equivocó y estaba sin consuelo en el camarín, pero el equipo lo respaldó".

Los hinchas, en tanto, no se guardaron nada y lo criticaron duramente en redes sociales.

Igualmente no se trata de ser o no técnico, es sentido común. Si Pinola pagó por su bajo rendimiento, lo normal y conociendo al muñeco Paulo Díaz también, es la única forma de aprender. Nadie tiene el puesto ganado.

Paulo Díaz, buen jugador pero aún no está entiendo dónde está y que camiseta tiene puesta.

Obviamente una hermosa puteada se va a comer, pero el muñeco no le va a soltar la mano, me parece.