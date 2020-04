Presidente de Argentina: Mayo me parece el peor mes para que vuelva el fútbol

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que ve como algo poco probable que la Superliga trasandina vuelva en mayo.

El mandatario aseguró al respecto en declaraciones a Radio Mitre y reproducidas por Olé que "hay ciertas actividades que son las que más van a sufrir la salida de la cuarentena, que son el fútbol, ​​el cine, el teatro".

"Por ahí el fútbol sin espectadores pueda ir flexibilizándose poco a poco. ¿En mayo? No, no sé cuándo... Mayo me parece que es el peor mes porque es para cuando esperamos el peak (de infectados) y es el mes en el que no debemos generar movimiento de gente", apuntó.

El certamen argentino se encuentra suspendido desde el pasado 17 de marzo al igual que la mayoría de las ligas deportivas del mundo por la pandemia de coronavirus que afecta a a casi todo el planeta.