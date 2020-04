Presidente de la AFA: Sería una ridiculez volver al fútbol y que alguien se contagie de coronavirus

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dijo este lunes que "sería una ridiculez" volver a disputar los torneos de fútbol y que "alguien se contagie" de coronavirus.

"Sería aventurero e irresponsable decir cuáles medidas vamos a tomar si no sabemos qué día vamos a volver ni en qué condiciones. No olvidemos que el fútbol no son solo los futbolistas. También hay empleados, médicos, mucha gente. Y esta gente va a ir a sus hogares. Todos se pueden contagiar", señaló el timonel a TyC Sports.

Del mismo modo, hizo hincapié en que: "Sería un mamarracho volver y que alguien se contagie. Sería doloroso y de mi parte irresponsable si llega a pasar algo. Si se contagia un jugador, sería una locura, habría que parar el torneo por 15 días".

En Argentina rige una cuarentena obligatoria desde el pasado 20 de marzo (el torneo se suspendió tres días antes) al menos hasta el 26 de abril.

"Después de que las autoridades de la salud digan si se puede volver a la práctica de fútbol debemos estar seguros de que no pase nada. El responsable cuando se tome la decisión de que el fútbol vuelva soy yo", precisó.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, afirmó hace unos días que en el caso de retomar la actividad los partidos serán sin público hasta entrado el fin de año.