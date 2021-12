Sacachispas logró un histórico ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino

Sacachispas logró un histórico ascenso a la Primera Nacional de Argentina (segunda categoría) tras imponerse por penales a Colegiales, en la definición por el segundo boleto hacia la división de plata trasandina.

Ambos elencos habían empatado 0-0 en la ida, mientras que este sábado las tablas se repitieron, pero por 1-1 lo que estiró la definición a la tanda desde los 12 pasos. Aquí apareció la magnitud del arquero Daniel Monllor, quien atajó dos penales (4-2).

"Cuando empezó el año y me preguntaron para qué estábamos, dije que para pelear el ascenso y se rieron mucho. Pocas veces me trató en la carrera que me traten tan bien en un club", dijo el guardameta tras el compromiso.