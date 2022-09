San Lorenzo de Almagro y Franco di Santo protagonizan duro round legal

El ex delantero de Audax Italiano Franco Di Santo está inmerso en una engorrosa disputa legal con San Lorenzo de Almagro luego de que el club lo demandara por supuestamente firmar un contrato con el Göztepe turco mientras aún tenía vínculo con el elenco de Boedo.

De acuerdo a lo publicado por TyC Sports, Di Santo, quien jugó en el Ciclón desde julio de 2020 hasta enero de este año, se fue en medio de una polémica por una deuda que el club aún mantiene con él con respecto al tipo de cambio dispuesto en su contrato que vencía en junio de 2023.

La deuda es millonaria y el jugador que hoy se desempeña en Xolos de México quiere cobrarla en su totalidad, debido a que las negociaciones se frustraron en reiteradas ocasiones, a pesar de su predisposición.

No obstante, desde el club alegan que el jugador con paso por Chelsea y Werder Bremen arregló su contrato en Göztepe (Turquía) teniendo aún contrato con la institución, por lo que todavía no era futbolista libre y no podía negociar con nadie.

Es de esta manera que son los de Boedo los que le piden una suma millonaria al futbolista al incurrir en una falta grave a su vínculo con el club.