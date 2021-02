Santiago Silva: Si tengo que esperar dos años para volver a jugar, lo haré

El delantero uruguayo Santiago Silva, quien fue castigado con dos años sin jugar por doping, aseguró que esperará para volver a jugar, descartando el retiro.

"Si tengo que esperar dos años para volver a jugar, los voy a esperar. No me voy a retirar. Voy a seguir jugando hasta que me plazca", dijo a Radio Mitre.

Silva explicó que el castigo por altos niveles de testosterona, se produjo porque "buscaba mi tercer hijo y estaba haciendo un tratamiento de fertilidad, esto fue en enero del año pasado".

"No me podés dar dos años por querer tener un hijo, no es que tengo un problema y me drogo. A mí no me va a ayudar nadie, ellos me dieron la sanción pensando que porque tenía 40 años me iba a retirar. Voy a seguir jugando y lo voy a hacer cuando me plazca", añadió.

Por último, dijo que "estamos en un momento de injusticia, pero sobrellevándola como tiene que ser, como es mi forma, como me gusta a mí. Ante la adversidad siempre hacia adelante, pensando en positivo".