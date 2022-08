Santiago Silva tras quema de autos a jugadores: No tenemos que acostumbrarnos a este tipo de cosas

El veterano delantero de Aldosivi Santiago Silva se refirió a los hechos de violencia protagonizados por hinchas de Aldosivi, que atentaron contra los vehículos de algunos jugadores tras la caída a manos de Godoy Cruz por la liga de Argentina.

"Tengo bastantes años en el futbol y nunca me me ha tocado vivir una situación así. Como uno de los lideres del grupo hay que seguir adelante, seguir trabajando, doblegar esfuerzos y salir adelante. El plantel está muy bien, tuvimos resultados negativos y nada más", dijo a los medios el ex U. Católcia.

"No tenemos que acostumbrarnos a este tipo de cosas en nuestro futbol. Las agresiones se hicieron habituales, normales, pero el futbol es un deporte", agregó.

"Sí es resultado, jugamos para ganar y hay que seguir adelante más fuertes que nunca", completó el "Tanque".

Un grupo de barristas de Aldosivi, tras la derrota ante Godoy Cruz, fueron al predio del equipo en Mar del Plata y prendieron fuego a cinco automóviles de integrantes del plantel.