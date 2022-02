¿Se retira? El mensaje de Emiliano Vecchio que llamó la atención en Rosario Central

Amargura tras la derrota. Emiliano Vecchio no tuvo el mejor de sus actuaciones en la derrota de Rosario Central ante Boca Juniors, donde falló un penal cuando el marcador aún estaba 0-0. Tras el encuentro, publicó una frase que dejó expectante a la parcialidad "canalla".

A través de una historia de Instagram, el "Topo" escribió "Hay que saber decir adiós", junto con una fotografía donde aparece cabizbajo, vistiendo la camiseta de la "academia rosarina".

El posteo encendió las alarmas, pues a finales de la pasada temporada el ex Colo Colo y Unión Española analizó la opción de dejar el fútbol. "Si yo no estoy al 100% prefiero no seguir", dijo en octubre pasado a TyC Sports.

En un nuevo diálogo que se dió con el referido canal el pasado viernes, el futbolista dijo que irá "paso a paso" para saber si completará su contrato, que termina en 2023.

Vecchio fue uno de los más afectados por la caída ante los "Xeneizes", lo que puede ser el origen de la publicación, en medio de un momento de frustración.

El volante no se ha referido nuevamente sobre el tema, y por ahora continúa siendo jugador y capitán de Rosario Central, que enfrentará este sábado 26 de febrero a Godoy Cruz, como local.