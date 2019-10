Sebastián Beccacece dejó de ser técnico de Independiente de Avellaneda

El técnico argentino Sebastián Beccacece renunció a la banca de Independiente, debido a los malos resultados con el cuadro de Avellaneda esta temporada.

El "Rojo" informó la decisión del ex entrenador de la U a través de sus redes sociales, destacando que Fernando Berón tomará el cargo de forma interina.

Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de Independiente.



Fernando Berón se hará cargo del equipo de manera interina y dirigirá su primera práctica mañana a las 9 en Domínico. pic.twitter.com/FAhZsBY9KH — C. A. Independiente (@Independiente) October 26, 2019

"Luego de la reunión con los dirigentes, decidimos de común acuerdo que no seguiré en Independiente", anunció Beccacece en rueda de prensa.

"Hay una realidad que cuando uno gana puntos gana tiempo, y eso te permite llevar adelante un proyecto. No encontramos resultados, muchas veces no dependieron de nosotros sino de detalles finos. No logramos los objetivos, analizamos con los dirigentes. No cumplimos lo que nos planteamos. Agradecemos la oportunidad que se nos dio", sentenció.

El "Rojo" quedó fuera en la Sudamericana, marcha decimocuarto en la tabla de la Superliga y fue eliminado en la Copa Argentina, sin chances de clasificar a la Libertadores del 2020.