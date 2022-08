Sobrino de Maradona la rompe en Argentina: "Todo lo que hago en el fútbol se lo dedico a él"

Hernán López Muñoz, volante de Central Córdoba y sobrino-nieto de Diego Armando Maradona, cerró la victoria de su equipo por 3-0 ante Colón con un golazo, y se robó las miradas de los medios argentinos.

Tras el partido, el jugador tuvo palabras sobre su fallecido tío, leyenda del fútbol mundial. "Se lo extraña. "Extraño mucho charlar con él y lo tengo presente en cada momento. Todo lo que hago en el fútbol se lo dedico a él, por eso cuando hice el gol miré al cielo y se lo dediqué a él y a mi bisabuelo", indicó en ESPN.

"Disfrutaba mucho hablar de fútbol con él. La última charla la tengo patente, de tomar mate con él y viendo a Napoli. Charla va, charla viene, nos quedamos hasta tarde hablando. Fue el último momento en el que lo vi bien y lúcido, el hombre al que siempre conocí yo", agregó.

"Me decía que me divierta en la cancha, que vaya para adelante y que no le tuviera miedo al rival. Me lo decía todos los domingos que nos juntábamos a tomar mate. Me acuerdo siempre de eso. Él te hacía sentir Maradona cuando te hablaba; te hacía sentir importante, era así siempre", sumó.

López, de 21 años, marcó su primer gol de la temporada ante los "sabaleros". Perteneciente a los registros de River Plate, se encuentra a préstamo por un año en el elenco "ferroviario", con una opción de compra por el 50% de su pase, y donde comparte camarín con el chileno Cristopher Toselli.

Este domingo, Central Córdoba enfrenta precisamente a River como visita, y López Muñoz aclaró que no celebrará en caso de marcar al elenco donde se formó. "Respeto a la casa. Es como gritarle a mi mamá. Me lo guardo", cerró.