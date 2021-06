Thomas Galdames explicó el motivo del enojo de los hinchas de Vélez con su hermano Pablo

El defensor de Unión Española Thomas Galdames explicó el motivo por el cual los hinchas de Vélez Sarsfield están molestos con su hermano Pablo, quien tomó la decisión de no renovar contrato con el cuadro de Liniers.

"Pablo ha tenido un problema con los hinchas de Vélez por no renovar contrato, él cree que lo mejor para su carrera es no renovar contrato con Vélez y tomó la decisión de no hacerlo, al principio tenía muchas ganas pero al parecer quiere dar un paso importante en su carrera y es válido, si está libre es más fácil llegar a cualquier equipo, creo que lo vio por ese lado, tomó la decisión y a los hinchas no les gustó", contó en el podcast Catedral Hispana.

Según Thomas, los seguidores del equipo del Fortín "querían que renueve con Vélez para dejarle plata al club que lo tuvo tres años con él, por eso los hinchas están enojado. Pero nada, él va a pensar en su carrera, su futuro, lo más importante para él y esperemos en este mercado de pases salga algo positivo para su carrera".

"Me gustaría que se fuera a Europa, se lo merece por el sacrificio que ha hecho, ha mostrado que está a nivel europeo, lo llamaron a la selección y creo que es un premio al esfuerzo que ha hecho", completó.