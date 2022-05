Vecchio cargó contra la dirigencia de Rosario Central: Me hicieron de todo, me faltaron el respeto

Emiliano Vecchio, volante de Rosario Central, cargó con todo contra los dirigentes del club "canalla", señalando que le "faltaron el respeto", pero de todas formas quiere seguir en el equipo.

En un audio filtrado de Whastapp, Vecchio dijo "me quedo jugando en reserva si quieren, en cuarta, yo quiero ayudar, a mí no me importa. Estoy bien, bárbaro".

"Lamentablemente estos meses me hicieron de todo. Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron y yo estoy acá, quiero seguir. Mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos, que mienten y que armen las operetas que armaron", dijo Vecchio.

El ex jugador de Colo Colo y Unión Española también advirtió que durante esta semana contará su verdad.

"Yo en estos días, lunes o martes, voy a hablar. El hincha tiene que saber la verdad, tiene que saber lo que está pasando", señaló.

"A mi de la dirigencia el único que me ayudó fue Rodolfo (Di Pollina), después todos los otros me reventaron, y el número 2 (Carloni) ni hablar. Ojalá que Central pueda salir de todo esto, que es lo que más queremos, yo estoy triste. Esa es la palabra. Triste", sentenció.

Cabe recordar que en abril pasado, Vecchio, ex capitán de Central, fue acusado de fingir una lesión y fue marginado del equipo. Actualmente, se encuentra en la lista de prescindibles del técnico Leandro Somoza.