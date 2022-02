Vecchio recordó cuando inventó la muerte de su hermano para casarse: Me dejaron en castigo como dos meses

El volante, Emiliano Vecchio, recordó cuando inventó la muerte de su hermano para viajar a Argentina y casarse mientras era jugador de Unión Española.

"Organizo el casamiento y no tenía un centavo, me prestaron la plata. Pago el casamiento para 160 personas, me la jugué toda", partió contando el argentino a TyC Sports.

"El técnico (José Luis Sierra) me dice que en esa fecha yo no me podía ir porque teníamos un partido complicado. Fue en Unión Española con "Coto" Sierra, mi papá", añadió.

"No tuve mejor idea que decir que se había muerto mi hermano, Jesús, lo maté. Me descubrieron y me dejaron en castigo como un mes y medio, dos meses", dijo Vecchio.

Finalmente, el ex volante de Colo Colo también recordó sus mejores goles, destacando los que les hizo a Universidad Católica y Universidad de Chile, ambos de "globito".

"Le hice uno a Católica que se la piqué, y uno a U. de Chile que se la piqué a Johnny Herrera", finalizó.