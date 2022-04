Vélez Sarsfield entregó el primer carnet de socio no binario en el fútbol argentino

Naimid Cirelli se transformó en la primera persona que recibe un carnet no binario en el fútbol argentino, con lo cual tuvo un valioso gesto para la integración en relación a su identidad de género.

Cirelli, periodista de 31 años, contó en el sitio web trasandino TN que una vez que intentó sumarse como socio (él prefiere que usen pronombre masculino para mencionarlo) no encontró una alternativa adecuada al seleccionar su sexo.

"Vélez tiene un Departamento de Género y en la página web hay artículos sobre eso. Por eso me animé a mandar un mail. A las tres horas me respondieron: me agradecieron por escribirles, por plantear mi inquietud y se pusieron a disposición", dijo en el medio antes señalado.

"Es mi primer reconocimiento como persona no binaria dentro de una institución y es en mi barrio", subrayó.

La noticia ha sido divulgada a través de diversos medios a nivel internacional.