Violación e intento de femicidio: La grave denuncia en contra de delantero de Boca Juniors

El delantero colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa, involucrado en un juicio por violencia intrafamiliar, ahora recibió otra grave denuncia en la que otra mujer lo acusa de violación e intento de femicidio.

La demanda fue realizada este viernes en los Tribunales de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, por una joven cuya identidad no ha sido revelada por la que al jugador se le imputan los cargos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio en grado de tentativa.

"Llegadas las 22:00 horas aproximadamente Sebastián había injerido una gran cantidad de alcohol y si bien estaba acostumbrada a verlo en ese estado, empezó a hacerme una escena de celos porque yo habría tenido – según el denunciado - un encuentro con un compañero de la plantilla", relató la víctima.

"En el transcurso de esta escena, comenzó a elevarme el tono de su voz y en consecuencia a ponerse más violento de lo habitual, razón por la cual, dicha circunstancia hizo que nos retiráramos de la casa/quinta en donde se realizó el asado, ello poco después de las 22 horas aproximadamente", añadió.

La denunciante agregó que "Estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual, Sebastián había tomado más de 1 Botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿te gustaron mis compañeros?'"

"Él parecía estar disfrutando la situación, jugaba con la intensidad de su fuerza, mientras me decía que deje la bobada y que no me vaya, aplicando mayor intensidad al agarrón de la pierna y bajándola para intentar convencerme, dicha situación se convierte en un agarrón a la altura de mi cadera con el cual me tiro a la cama", agregó.

Finalmente, comentó que "le suplicaba que me dejara ir, a lo que me manifestaba que no me podía retirar hasta tanto no me calme".

En su declaración, la joven contó que Villa le ofreció 5.000 dólares para que no lo denuncie. De todas manesta ella fue atendida en el Hospital Penna y pese a la recomendación de los médicos no hizo la demanda hasta ahora.