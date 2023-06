A darle el Puskas: El impresionante golazo de chilena desde fuera del área

¡Extraordinario! El jugador del club brasileño Botafogo Futebol de Ribeirao Preto Guilherme Madruga se matriculó con un impresionante gol de chilena que significó el triunfo 1-0 sobre Novorizontino, en un duelo de la Serie B.

El tanto fue postulado rápidamente al Premio Puskas, por su ejecución desde fuera del área.

Revísalo:

Olha o Puskas! Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, fez este golaço de bicicleta de fora da área no confronto com o Novorizontino, pela Série B. A pintura garantiu a vitória por 1 a 0 do time de Ribeirão Preto. pic.twitter.com/M229jJE2oC