Angelo Araos: No me gusta hablar en portugués porque cometo muchos errores

El futbolista chileno Angelo Araos fue la figura en el triunfo de Corinthians por 3-1 sobre Coritiba, por el Brasileirao, y tras el partido explicó por qué no da entrevistas.

"Estoy muy contento con el partido, fue un duelo importante y conseguimos tres puntos, así que estamos contentos", indicó.

"No soy tímido, simplemente no me gusta hablar mucho en portugués porque cometo muchos errores", agregó.

Araos jugó un partido completo por primera vez en la temporada y asistió a Jo en uno de los goles, por lo que se ganó el "Craque do Jogo" del medio Globo Esporte.