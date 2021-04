Atacante de Palmeiras salió a la calle pese su contagio de Covid-19 y atropelló a un ciclista

El delantero de Palmeiras Luiz Adriano protagonizó una polémica en Brasil luego que saliera a la calle pese a que arrojó positivo en un examen de coronavirus y atropelló a un ciclista en un centro comercial de Sao Paulo.

El futbolista estaba enterado que debía guardar cuarentena a causa de su contagio, pero de igual manera acompañó a su madre al supermercado y en la salida protagonizó el accidente automovilístico.

Según publicó Globo Esporte conforme a declaraciones de la asesoría de prensa del jugador, "él no tuvo la culpa ni estaba manejando de manera imprudente".

El propio futbolista dejó un mensaje en Instagram en el cual dio cuenta del hecho: "Acompañé a mi madre al supermercado porque no sabe manejar, fui en mi auto y con mascarilla, pero me vi envuelto en un accidente en que una bicicleta golpeó mi auto a la salida del estacionamiento. Permanecí con mascarilla y alejado en todo momento. No pude prestar mayor ayuda a la persona que sufrió el accidente. Reconozco que no debí salir de casa".