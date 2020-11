Benjamín Kuscevic fue anunciado como nuevo refuerzo de Palmeiras

El defensa chileno Benjamín Kuscevic fue presentado este miércoles como nuevo refuerzo de Palmeiras, firmando un contrato de cinco años con el cuadro brasileño, y poniendo fin a una larga estadía en Universidad Católica.

El "Verdao" dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, indicando: "El defensor de 24 años firmó con el campéon más grande de Brasil durante cinco temporadas".

La venta de Kuscevic desde la UC al conjunto paulista está contemplada por un 50 por ciento de su pase, por lo que la parte restante quedará en poder del cuadro de la precordillera para futuros movimientos.

"Lo dije muchas veces, que no quería irme a cualquier parte. Tenía que ser una decisión meditada, conversada, que me motivara a mí, que yo sepa que ahí puedo crecer y me importaba mucho irme y dejarle algo al club", declaró el zaguero al sitio oficial de los "cruzados".

"Es como lo soñé, partir dejándole algo al club y que el club me dejara salir en el momento adecuado. Lo hablé con el Presidente (Juan Tagle), con los dirigentes, con el Tati (Buljubasich) hablo muy frecuentemente. Era el momento, era una buena oportunidad para mí y para el club", remarcó.

Kuscevic debutó profesionalmente con Universidad Católica en 2015, dejando en su palmarés seis títulos, además de jugar 96 partidos y marcar seis goles.