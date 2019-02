Chapecoense: "Extendemos nuestro deseo de fortaleza a nuestros hermanos de Flamengo"

Un incendio que afectó el Centro Deportivo de Flamengo cobró la vida de 10 menores de edad, de entre 14 y 17 años. La tragedia sacudió a Brasil y al mundo deportivo, que de forma transversal expresaron su apoyo al conjunto carioca.

Entre ellos, el mensaje del club Chapecoense resonó de forma especial, ya que el 2016 sufrió la muerte de gran parte de su plantel en una tragedia aérea.

"¡Fuerza, Flamengo! Estamos muy tristes y sacudidos por la noticia del incendio que golpeó el Ninho do Urubu, dejando innumerables víctimas. Extendemos nuestro deseo de fortaleza a nuestros hermanos del Flamengo y a todos los parientes de los afectados. Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes", escribió en su cuenta de Twitter el verdão.

Además de los 10 fallecidos, hay tres personas lesionadas. Una de ellas está en "estado gravísimo" con quemaduras de tercer grado en cerca del 35 por ciento de su cuerpo.

El mensaje de Chapecoense:

FORÇA, FLAMENGO!

Estamos muito tristes e abalados com a notícia do incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, deixando inúmeras vítimas.

Externamos nosso desejo de força aos irmãos do @Flamengo e a todos os familiares dos atingidos. Nossos pensamentos e orações estão com vocês. pic.twitter.com/Sb4Lpq5XvK