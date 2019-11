Corinthians anunció la contratación de Tiago Nunes como su nuevo entrenador

Corinthians anunció este jueves la contratación de Tiago Nunes como nuevo técnico del club tras la destitución de Fabio Carille, a raíz de la goleada sufrida el pasado fin de semana frente al Flamengo.

Nunes, de 39 años y considerado como una de las revelaciones entre los entrenadores de la liga brasileña en los últimos años, solo asumirá las riendas del club paulista en la próxima temporada, según informó el club a través de sus redes sociales.

El entrenador procede de Athletico Paranaense, equipo al que llegó en 2017 para hacerse cargo de la categoría sub 23. Un año después, Nunes se puso al frente del primer equipo, con el que conquistó la Copa Sudamericana de 2018.

Su actuación con el club de Curitiba se consolidó este año, después de que Athletico ganó la Copa do Brasil, dejando por el camino a equipos como el todopoderoso Flamengo, Gremio e Internacional de Porto Alegre, que también barajó recientemente su probable contratación.

Nunes llega para sustituir a Carille, cuya destitución fue anunciada inmediatamente después de que el Corinthians perdió por una goleada de 1-4 frente al líder Flamengo en el Campeonato Brasileño el pasado fin de semana.

A falta de los partidos de este jueves, el Corinthians, que el miércoles ganó en casa por 3-2 al Fortaleza, es sexto en la clasificación con 48 puntos a 23 del Flamengo, mientras que Athletico Paranaense aparece séptimo con 47 unidades.

Quando era criança, escolheu o Timão no botão! Agora chegou a vez de comandar no futebol de campo! Liga o áudio e ouve essa história do novo treinador do Coringão! 🔈 #BemVindoTiagoNunes



