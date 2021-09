David Luiz fue presentado en Flamengo: Será una de las mejores páginas que escribiré en mi carrera

El defensa brasileño David Luiz dijo este lunes en su presentación como nuevo jugador del Flamengo que viene dispuesto a hacer frente a "todos los desafíos" del equipo de Río de Janeiro, donde espera escribir "unas de las mejores páginas" de su carrera deportiva.

"Volver a Brasil no es pasar página. Será, sin ninguna duda, una de los mejores páginas que voy a escribir en mi carrera", aseguró el zaguero vestido con la camiseta rojinegra del club carioca, con el que firmó un contrato hasta diciembre de 2022.

David Luiz, de 34 años, llega a Flamengo, último campeón de la Liga brasileña, después de una extensa trayectoria en el fútbol europeo, donde defendió los colores de Benfica portugués, Chelsea y Arsenal inglés, y París Saint-Germain francés.

"Flamengo siempre fue grande y siempre será un grande. Estoy eternamente agradecido a Dios por estar hoy aquí", dijo en su primera rueda de prensa como futbolista del 'Fla', del que elogió su "sólido" proyecto deportivo.

Reconoció que fue una decisión "difícil" volver a su país natal, pues podría "haber elegido una vida más tranquila, más en paz", pero dijo que al final le gusta hacer aquello que siente dentro de su "corazón".

"Sé que estoy tomando la decisión correcta", aseveró David Luiz, que vestirá el dorsal 23 en el equipo que también tiene al chileno Mauricio Isla.

En este sentido, señaló que Flamengo supone "otro gran desafío" en su vida y una enorme "responsabilidad" que asumió con naturalidad, pues es algo que "siempre existe cuando uno acepta formar parte de algo grande".

"Es lo que mueve, me motiva, lo que me hace continuar jugando, lo que me hace tener la misma energía y la misma pasión de cuando era un niño. El fútbol es mi vida", completó.

Preguntado sobre si tiene esperanzas de volver con la selección brasileña, David Luiz manifestó que ahora está "totalmente" centrado en "encarar todos los desafíos" y "ambiciones" que le presente Flamengo.

Aunque subrayó que "si un jugador de fútbol no tiene la ambición de defender a su país, está en la profesión equivocada" y, en ese sentido, admitió que buscará mostrar su mejor versión con el 'Fla' para poder tener opciones en la Canarinha, donde ya fue un jugador clave.