Dirigente de Botafogo confirmó sondeo a Arjen Robben

El integrante del Comité Gestor de Fútbol de Botafogo, Ricardo Rotenberg, confirmó que el club brasileño realizó un sondeo para ver la opción de contar en su plantel con el retirado futbolista holandés Arjen Robben.

"He sondeado a Robben, quien es mi ídolo. Para mí, fue el mejor jugador del Mundial de 2014. El no sabe si va a volver, porque hace tiempo está retirado", contó en palabras que reprodujo Lance.

"Es un futbolista espectacular, él sabe sobre nuestro interés, nos respondió y está muy feliz con Botafogo", agregó al canal TF.

Según Rotenberg, el acercamiento al neerlandés se produjo a través de un empresario, que estuvo encargado del fichaje de Keisuke Honda, quien lo contactó.

"Es un sueño muy distante, su salario era tres veces más que el de todo el plantel de Botafogo, no sé cuánto pediría, pero yo no pienso en pequeño. Si pudiera, traería cinco extranjeros tipo Yaya Touré, pero no sé si va a volver a jugar al fútbol", completó.

Robben se retiró en el 2019 tras una gran carrera en Bayern Munich, que fue su último club.