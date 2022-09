Dos hinchas celebraron con un beso el ascenso de su club y recibieron ataques homofóbicos

El club brasileño ABC logró el ascenso a la segunda división en su país (Brasileirao B) tras ganar este fin de semana su duelo ante Paysandú, aunque los festejos pasaron a segundo plano luego que dos fanáticos recibieron ataques homofóbicos por su celebración en las tribunas.

En redes sociales, Jean Lopes, fanático de ABC, compartió una fotografía con su novio Dioges Junior, celebrando con un beso el anhelado ascenso de su equipo.

La fotografía recibió casi 20 mil likes en Twitter, pero también recibió muchos comentarios negativos, por lo que los protagonistas de la fotografía tuvieron que responder.

Amor na frasqueira 🖤🤍 pic.twitter.com/FJtDMBhPYu — Jean da Apollo 14 (@Umastronautof) September 19, 2022

"Los términos maricón, fresco, baitola, etc., no me afectan. Hasta respondo", señaló Dioges Junior.

Pese a los ataques, también la pareja recibió mensajes de apoyo y un portal partidario los respaldó con otra publicación.

"Es un inmenso placer ver el amor superando barreras en un entorno tan prejuicioso como es el fútbol", señaló IniciativaABC.