DT de Palmeiras: Necesitamos un equipo con la mentalidad que tiene Kuscevic

En la previa del clásico paulista entre Palmeiras y Corinthians, el técnico del elenco verde, Abel Ferreira, alabó al defensor chileno Benjamín Kuscevic, quien se ha ganado un lugar en la rotación del equipo.

"Tenemos un chileno aquí, que lo conocemos bien. Que es Kuscevic, terminó siendo un arma para nosotros porque necesitamos un equipo con la mentalidad que tiene este jugador", dijo el entrenador.

Además, rememoró la llave frente a Universidad Católica por los octavos de final de Copa Libertadores 2021: "Recuerdo esa llave, que a Kuscevic se lo di mucho como ejemplo a los otros, por la forma en que se dedica, cómo entrena y el profesionalismo que tiene. Inclusive sin jugar tanto", expresó.

"Lo usé mucho como ejemplo a los otros. Si tienen dudas de la mentalidad del equipo que queremos, acá ustedes tienen un compañero dentro. No hay dudas que no vaya a luchar, no hay una. Y siempre con lealtad, pero competitivo, compite con todo. Porque si quieres ganar algo más es necesario ser competitivo. Y él terminó siendo un buen elemento", complementó.