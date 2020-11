Eduardo Coudet amenaza con dejar Inter y asoma como opción en Celta de Vigo

El entrenador argentino Eduardo Coudet vive días de incertidumbre en Brasil luego de que volviera a amenazar con su renuncia a Inter de Porto Alegre, acrecentando las posibilidades de una salida rumbo a Celta de Vigo.

Según informó TyC Sports, el estratega puso por tercera vez su cargo a disposición a la dirigencia del conjunto "Colorado" tras el empate 2-2 ante Coritiba en el Brasileirao, evidenciando su molestia por la poca reacción a la conformación del plantel para la presente temporada.

Coudet tiene contrato con Inter hasta fines de 2021, por lo que su salida parece poco probable de momento. De igual manera, los rumores por el interés de Celta están latentes, más aún luego de que el conjunto español anunciara la destitución del DT Oscar García.

"No tengo ninguna duda de que los europeos miran a Eduardo. Es natural. Nosotros, los directivos, no nos comunicaron el interés del Celta ni de ningún otro club, pero no me extrañaría", declaró el vicepresidente del conjunto de Porto Alegre, Alexandre Chaves Barcellos.

Inter marcha en la primera posición del Brasileirao con 36 puntos, y en octavos de final de Copa Libertadores deberá enfrentar a Boca Juniors, los próximos 25 de noviembre y 2 de diciembre.