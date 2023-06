Eduardo Coudet dejó de ser entrenador de Atlético Mineiro

Eduardo Vargas se quedó sin entrenador en Atlético Mineiro, ya que el club dio a conocer este domingo que el argentino Eduardo Coudet decidió dejar el cargo tras la décima fecha del Brasileirao, en la que el equipo igualó como local ante RB Bragantino.

A través de una publicación en sus redes sociales, el "Galo" publicó que: "Ayer 10 de junio, en el vestuario del Mineirao, después del partido contra Red Bull Bragantino, por el campeonato brasileño, el técnico Eduardo Coudet anunció su decisión de dejar el club".

"De hecho, Coudet ya no es nuestro entrenador", apuntaron en el anuncio.

La decisión del "Chacho" sorprendió debido a que dejó a Atlético Mineiro tercero en el Brasileirao con 18 puntos, a solo seis del líder Botafogo, en tanto que en Copa Libertadores están bien encaminados para la clasificación a los octavos de final, al estar segundos en el Grupo G con nueve unidades.

O Galo informa que:



1. Ontem, dia 10/06/2023, no vestiário do Mineirão, após o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Eduardo Coudet comunicou a todos os presentes sua decisão de sair do Clube;



2. Diante do fato, Coudet não é mais o nosso… pic.twitter.com/zOClN6uQOR